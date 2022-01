La visita a Erba del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco, programmata per domenica 6 febbraio per celebrare il 25esimo anniversario della scomparsa del Vescovo missionario erbese monsignor Aristide Pirovano, è rimandata al prossimo mese di maggio. La causa la crescente diffusione del contagio da Covid-19. Lo rende noto monsignor Angelo Pirovano, responsabile della Comunità pastorale Sant’Eufemia di Erba.

La visita del Cardinale e l’incontro con la Comunità erbese sono comunque confermati “in una data che è già nota e che attende di essere ufficializzata – precisa monsignor Pirovano – Il Cardinale, il giorno precedente, sabato, sarà a Desio per la celebrazione del centenario dell’elezione a Sommo Pontefice di Achille Ratti, il Papa Pio XI. Il timore di dover annullare all’ultimo momento, per la pandemia, alcune iniziative previste a Desio per il 5 febbraio prossimo, ha fatto propendere per il rinvio della visita del cardinale Parolin a Desio e, di conseguenza, anche a Erba”.

Monsignor Pirovano ribadisce comunque la gioia e la gratitudine “per il dono di questa visita, veramente straordinaria. Infatti il Segretario di Stato è il primo collaboratore del Santo Padre. Averlo tra noi è un dono speciale. La sua presenza ci renderà più vicino il Papa, ci farà respirare l’aria della Chiesa universale, ci farà percepire maggiormente il senso della mondialità, quello stesso campo nel quale ha speso le sue migliori energie sacerdotali Monsignor Aristide”.