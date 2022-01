Comune di Como, sanificazione degli uffici dell’Anagrafe. In una nota l’ufficio stampa di Palazzo Cernezzi fa sapere che lunedì 17 gennaio, l’Ufficio Anagrafe resterà chiuso per eseguire una sanificazione straordinaria a scopo cautelativo in seguito a episodi di positività tra gli addetti.

Saranno garantiti comunque i servizi minimi essenziali dell’ufficio cimiteri per solo procedure urgenti.