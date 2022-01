Covid in Lombardia. Sono 26.773 i nuovi casi in Lombardia (ieri 33.249), nelle ultime 24 ore, a fronte di 186.577 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 57 decessi (ieri 77), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 35.911. Tasso di positività del 14,3%.

I ricoverati nei reparti Covid sono 3.556, mentre nelle terapie intensive si trovano 268 pazienti.

I nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 8.020 di cui 3.186 in città, Brescia 3.982, Varese 1973, Monza e Brianza 2.269, Bergamo 2.767, Como 1.491, Pavia 1.383, Mantova 1.111, Cremona 939, Lecco 794, Lodi 621, Sondrio 552.