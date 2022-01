Il 19° turno di campionato ha segnato, formalmente, la fine del girone d’andata in serie B. In sostanza, però, con una serie di partite saltate a causa dell’emergenza Covid, la classifica al giro di boa non è definitiva. In testa gira il Pisa, con 38 punti, davanti al Brescia (37). A quota 35 si trovano Cremonese – che sabato ha superato per 2-0 il Como – e Benevento.

Il Como è undicesimo, a 25 punti, a -4 dalla zona playoff e a +9 dalla zona playout. Nel prossimo turno i lariani sono attesi dal match interno con il Crotone, formazione che però è alle prese con un alto numero di casi di Covid nella sua rosa. Se il match sarà confermato, si giocherà sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia.

SERIE B 2021-2022

I risultati del 19° turno. Ternana-Ascoli 2-4; Cremonese-Como 2-0; Reggina-Brescia 0-2; Pisa-Frosinone 1-3; Monza-Perugia 2-2; Pordenone-Lecce 0-1 (arbitrata dal comasco Andrea Colombo); Spal-Benevento 1-1. Rinviate Parma-Crotone, Cittadella-Cosenza e Lanerossi Vicenza-Alessandria

La classifica. Pisa 38 punti; Brescia 37; Cremonese e Benevento 35; Lecce 34; Monza 32; Frosinone 31; Cittadella ed Ascoli 29; Perugia 28; Como 25; Parma, Ternana e Reggina 23; Spal 21; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Vicenza 7

La prossima giornata (prima di ritorno). Parma-Frosinone (venerdì 21 gennaio, ore 20.30); Alessandria-Benevento, Brescia-Ternana, Como-Crotone, Cosenza-Ascoli, Monza-Reggina, Spal-Pisa (sabato alle 14), Perugia-Pordenone (sabato alle 16.15); Lanerossi Vicenza-Cittadella (domenica alle 16.15), Lecce-Cremonese (domenica alle 18.30).

