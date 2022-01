Nuova sconfitta per la Libertas Cantù di volley maschile. Nella gara valida per la terza giornata del torneo di serie A2 i brianzoli sono stati superati per 3-0 in trasferta dal Lagonegro. Ancora una volta la squadra comasca ha pagato per la non buona condizione di forma determinata dal Covid. Il momento rimane difficile. I parziali della gara in Basilicata sono stati 25-16, 25-23 e 25-13 per la formazione locale.

Nella classifica del campionati i canturini rimangono fermi a quota 18 punti e si trovano al nono posto. Nel prossimo turno attendono i toscani del Santa Croce al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. In un turno in cui una serie di gare sono state rinviate, il Santa Croce ha giocato e ha perso per 3-2 in casa contro Brescia.

“Purtroppo non siamo riusciti a fare la partita che volevamo” ha detto alla fine Matteo Battocchio, tecnico della Libertas, dopo questa nuova sconfitta. “Non abbiamo giocato bene, al netto dei problemi che caratterizzano questa fase. Stiamo faticando un po’, anche come morale. I giocatori stanno dando tutto quello che possono, e sono sicuro che con il lavoro piano piano ne usciremo tutti insieme”.

