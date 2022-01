Hockey Como fermato dall’Eppan Pirates nella prima partita del Qualification Round. Si tratta della seconda fase del torneo cadetto International League. Una parte che mette in palio tre posti nel tabellone dei playoff che definiranno la classifica finale del torneo. Al PalaAgorà la formazione altoatesina si è imposta per 5-7. Ma le attenuanti sono molte: per il Covid la squadra lariana è rimasta ferma fino allo scorso 5 gennaio e poi si è allenata poco a causa dell’indisponibilità del palazzo del ghiaccio cittadino di Casate.

Hockey Como fermato dall’Eppan, dunque, ma senza troppo tempo per rimuginare su questo stop. La compagine biancoazzurra infatti tornerà sul ghiaccio martedì 18 gennaio alle ore 20.30 ad Egna in gara secca per i quarti di finale della Coppa Italia 2022.

L’Hockey Como negli ultimi giorni ha annunciato due colpi di mercato. Prima l’arrivo dell’attaccante italostatunitense Nick Dinicola, poi quello del difensore italocanadese Michael Cecere.

