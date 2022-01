Al via oggi i lavori di rinforzo della scarpata stradale in via D’Annunzio a Como, che interesseranno per circa 50 giorni una corsia per un tratto di 300 metri.

Istituito il senso unico di marcia in via D’Annunzio dall’intersezione con via Risorgimento fino all’incrocio con via Rimembranza in direzione di via Varesina.

Prevista in via Rimembranza la deviazione del traffico proveniente da via Varesina e diretto verso San Fermo. Istituito quindi in via Rimembranza il senso unico in direzione di via Risorgimento.