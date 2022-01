Vicina la firma di Blanco. Il giocatore spagnolo è pronto ad aggregarsi al gruppo di mister Giacomo Gattuso. Il 23enne Alex Blanco oggi era in città per suggellare l’intesa con la società lariana. Manca soltanto qualche passaggio burocratico, ma tutto fa pensare che a breve possa arrivare l’ufficializzazione dell’accordo con l’ala sinistra che arriva dal Valencia. Per lui sarebbe pronto un contratto di tre anni con acquisto, dunque, a titolo definitivo.

Alex Blanco nel settore giovanile è cresciuto tra il Valencia stesso e il Barcellona. A livello professionistico vanta esperienze anche con Alaves e Real Saragozza. Nel suo curriculum anche presenze nelle nazionali giovanili spagnole.

