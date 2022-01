Covid in Canton Ticino, restano sopra quota mille i contagi registrati. Nelle ultime 24 ore sono 1222 positivi accertati in laboratorio dall’Ufficio del medico cantonale.

Covid in Canton Ticino

In aumento il totale dei pazienti ricoverati per il virus, che sale a 176 (10 in più rispetto a ieri). Diminuiscono leggermente le persone che si trovano ricoverate nei reparti di terapia intensiva: 17 (ieri erano 19). Nelle ultime 24 oresi registra una nuova vittima che porta a 1.077 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia.

Attualmente sono 623.679 le dosi totali di vaccino somministrate. Il 71,1% dei ticinesi è completamente vaccinato, il 34,5% ha ottenuto la dose di richiamo.

