Denaro non dichiarato, contanti e armi nascoste. Prosegue il lavoro della Guardia di Finanza e dei funzionari dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare gli illeciti valutari. Il conto finale parla di 875.787 euro non dichiarati intercettati nelle ultime settimane del 2021.

Ai valichi di Ponte Chiasso accertate 22 violazioni per un totale di 591.332 euro non dichiarati. Queste persone sono state ammesse al beneficio dell’oblazione immediata. Per loro è scattato il pagamento contestuale di un importo pari al 15% calcolato sull’eccedenza.

Pullman diretto in Serbia: soldi e armi nascoste nella macchinetta del caffè

Controllo su un pullman proveniente dalla Svizzera e diretto in Serbia. Scoperti quasi 216mila euro nascosti nella macchinetta del caffè assieme a due pistole ed una scatola di munizioni. 60.000 euro erano chiusi in 6 buste sigillate di plastica trasparente, ciascuna contenente 50 banconote da 200 euro. Gli autisti di nazionalità serba non sono stati in grado di giustificare la provenienza del denaro. Denunciati per riciclaggio e violazione della normativa sulle armi. L’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato il sequestro della somma e delle armi.

Altri 50mila euro nella cassetta degli attrezzi

Un altro controllo su un mezzo commerciale immatricolato in Svizzera ha permesso di scoprire 50mila euro nascosti all’interno della cassetta degli attrezzi. Al volante c’era un uomo residente in Italia e sprovvisto della necessaria autorizzazione alla guida. Sequestrata la metà dell’eccedenza, circa 20mila euro.

Controlli e sanzione a Oria Valsolda

Al Valico di Oria Valsolda accertata la violazione dell’obbligo di dichiarazione valutaria a carico di un italiano che trasportava 18.430,00 euro, con conseguente sanzione di 500 euro.