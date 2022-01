Effetto-Ufo sul Baradello. Oggi a Como a molti non è sfuggita l’immagine di una nuvola lenticolare sopra il monumento che guarda dall’alto la città. A qualcuno – particolarmente appassionato di film di fantascienza – è sembrato di rivedere la scena del popolare film “Independence Day”, con un Ufo che pareva sovrastare il Castel Baradello.

La forma era quella, anche se ovviamente si trattava di una nube lenticolare, come detto, e non di una invasione degli alieni. Un fenomeno, in miniatura, paragonabile a quello di uno dei più famosi tramonti della storia recente, avvenuto il 29 ottobre del 2017. Una domenica indimenticabile: in milioni nel nostro Paese al calar del sole osservarono un cielo particolarissimo e decisamente spettacolare. (QUI l’articolo che ricorda quella giornata). Una folla di persone, anche a Como, si radunò soprattutto sul lungolago e sulla diga foranea con telefonini e macchine fotografiche per immortalare l’evento.

Il fenomeno osservato ieri, con l’effetto-Ufo sul Baradello, ha comunque una spiegazione sulla sua formazione, come spiegano dalla redazione di 3B Meteo. “E’ una cosiddetta nube lenticolare. Si forma solitamente quando c’è vento in quota che impatta sulle montagne creando delle onde entro le quali si modellano queste nuvole particolari. Nel caso di oggi il vento spirava da Nord”.

Anche il tramonto odierno ha comunque regalato effetti speciali con le nubi lenticolari. Sotto l’immagine che ci ha mandato un nostro telespettatore di Casnate con Bernate.