I dati sul contagio Covid in Lombardia. I tamponi- rispetto a ieri– sono quasi un terzo e la positività rimane stabile al 14,3%. Questo il report del lunedì, un bollettino che come di consueto risente della diminuzione dei tamponi effettuati nella giornata di domenica. A fronte di 68.733 test, in Lombardia sono risultate positive al Covid 9.883 persone.



Contagio in Lombardia- In terapia intensiva oggi sono ricoverati 267 pazienti (1 in meno di ieri) mentre nei reparti ordinari, i letti occupati sono 3.649 (83 in più di ieri). Aumentano purtroppo anche le vittime. Oggi sono 81, un numero che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.992.

Tra le province lombarde, Milano risulta in cima alla lista per numero di casi: 3.350 di cui 1.420 a Milano città. Subito dopo Milano, c’è Brescia dove i positivi sono 1.577.



Contagio in Lombardia– Sotto i mille casi tutte le altre province. A Como sono 516 mentre Sondrio e Lecco si mantengono sotto la soglia dei 200 casi, con rispettivamente 161 e 165 positivi.

