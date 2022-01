Liti in famiglia, due interventi della polizia nell’arco di poche ore a Como.

Nella giornata di sabato, una donna di 58 anni, romena residente in via Leoni, ha chiesto aiuto alla polizia perché voleva allontanare da casa la nuora, una connazionale di 30 anni. La donna avrebbe detto agli agenti che la convivenza era diventata insopportabile e che la nuora l’avrebbe anche colpita con un calcio. La 30enne ha respinto le accuse. Gli agenti sono poi riusciti a riportare la calma e le due donne non hanno presentato alcuna denuncia.

Nella giornata di ieri è stata la volta di una donna ghanese che ha chiamato la polizia dopo una lite con il marito. La coppia era in auto e stava percorrendo la via Napoleona. La donna è scesa dalla macchina e ha aspettato gli agenti. Anche in questo caso però, dopo l’arrivo dei poliziotti la donna ha deciso di non procedere con una denuncia ed è tornata dal coniuge.