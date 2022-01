Vip internazionali sul Lario. Pranzo sul Lago di Como, a Brienno, per l’attrice e modella Megan Fox e il promesso sposo il rapper Machine Gun Kelly.

A Milano per la settimana della moda – lui è stato protagonista dell’evento di Dolce e Gabbana – hanno trascorso una giornata a visitare il territorio. Proprio lo staff degli stilisti ha contattato il ristorante il Crotto dei Platani e prenotato il tavolo per i due ospiti e altri collaboratori che viaggiavano con loro.

Megan Fox e il futuro marito hanno ricevuto l’accoglienza dal titolare e sindaco del paese Francesco Cavadini che non ha mancato di scattare una foto ricordo con le due star internazionali, pubblicata sul “social” Instagram.

Hanno scelto pesce di lago – tra cui la tartare di lavarello al tartufo – e altre specialità del territorio. Riservatezza e riparo da sguardi indiscreti, dopo il pranzo dal ristorante si sono allontanati in barca per andare a visitare Bellagio.

Quella in Italia per loro è stata la prima uscita ufficiale dopo che Machine Gun Kelly ha chiesto la mano, con il dono di un prezioso anello, alla popolare attrice e modella.

