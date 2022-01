Un appuntamento che si rinnova. In occasione della festività di Sant’Antonio Abate, alla parrocchia dei Santi Agostino e Antonino in piazza Amendola a Como, torna – dopo lo stop dello scorso anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia – la benedizione dei veicoli e degli animali. Automobilisti in fila, pazienti ad aspettare il proprio turno. Un appuntamento religioso – che prosegue per tutta la giornata fino alle 19 – al quale prende parte la città ma che vede affluire anche molti fedeli dai dintorni.



Sant’Antonio Abate, considerato il fondatore del monachesimo cristiano, invocato nei secoli a protezione da molte malattie, tra cui quella fortemente contagiosa causata dal virus Herpes Zoster, conosciuta come Fuoco di S. Antonio.

Anche quest’anno i fedeli lo imploreranno per ottenere aiuto nella lotta contro il Covid.

In programma anche le sante messe (al mattino e al pomeriggio) in chiesa.

Al termine di ognuna la benedizione con le reliquie del Santo.