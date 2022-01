Covid, da oggi si può cambiare la data della prenotazione della terza dose del vaccino. In Lombardia, a partire dalla giornata odierna, è infatti possibile cambiare la data di prenotazione della terza dose. In questo modo non si dovrà cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data.

L’opzione, hanno puntualizzato da Palazzo Lombardia attraverso una nota, sarà consentita in automatico accendendo al portale realizzato dalla Regione.

Come prenotarsi

Intanto già a partire dallo scorso 12 gennaio è possibile effettuare la prenotazione non più solo in base alla disponibilità nei centri dell’area selezionata in base al Cap, ma anche in base alla data di disponibilità della somministrazione

In funzione della data desiderata di prenotazione la piattaforma proporrà al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata.

Ragazzi tra i 12 e i 19 anni

Infine per i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione.

LEGGI ANCHE Contagio in Lombardia: positività stabile al 14,3%