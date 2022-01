Calano i ricoverati Covid in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati in ospedale ma torna a salire il tasso di positività in Lombardia. L’aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione, registra, a fronte di 227.504 tamponi effettuati, 37.233 nuovi positivi. Il tasso di positività sale oggi al 16,3%, ieri si era fermato all’11,8%, mentre lunedì era al 14,3%.

Calano i ricoverati Covid in Lombardia in reparto e nelle terapie intensive

Nelle terapie intensive l’ultimo bollettino conferma il calo dei ricoveri, oggi i pazienti sono 2 in meno, 265 in totale, ieri erano stabili mentre già lunedì erano in calo. Il numero di letti occupati in questi reparti rappresenta anche un fattore determinante per il rischio di passaggio in zona arancione. Scendono anche i malati negli altri reparti, sono 26 in meno, 3.678: in questo caso è la prima volta che i numeri tornano a diminuire da inizio settimana. Da tempo non si registrava il doppio segno meno nelle strutture ospedaliere, anche se il dato di un giorno non indica ancora una tendenza.

Resta alto il numero dei decessi: 70 nelle ultime ore le morti causate dal virus.

I dati di ieri: Contagi in Lombardia, positività al Covid all’11,8%

I nuovi casi per provincia:

Milano: 11.228 di cui 4.549 a Milano città;

Bergamo: 3.081;

Brescia: 5.876;

Como: 1.895;

Cremona: 1.363;

Lecco: 1.263;

Lodi: 891;

Mantova: 1.767;

Monza e Brianza: 3.507;

Pavia: 2.104;

Sondrio: 663;

Varese: 2.487