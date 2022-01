Luce e gas, il caro bollette è sotto gli occhi di tutti. L’inizio dell’anno porta con sé aumenti consistenti che porteranno a spendere il doppio. Una famiglia in media passerà dai 90 euro del bimestre gennaio-febbraio 2021 ai 207 dei primi due mesi del 2022 per quanto riguarda l’elettricità. E per il gas arriverà a spendere 570 euro a fronte dei 295 circa dello stesso periodo dello scorso anno.

Le cause di questa impennata sono molteplici a partire dalla ripresa economica e dalla maggiore richiesta, dopo la fase più acuta della pandemia, di componenti e materie prime. Ma ad incidere ci sono anche altri fattori come il meteo e le tensioni internazionali. Lo ha spiegato Giovanni Perrone, amministratore delegato Acel Energie-Enerxenia.



Problemi percepiti come lontani ma che vanno ad incidere sulle spese di famiglie e imprese, che, come detto, vedranno importi quasi o più che raddoppiati. Il rialzo non dipende dal fornitore locale che a sua volta ha sostenuto costi elevati.

Il governo sta lavorando per contenere gli aumenti. Già definite, inoltre, delle risorse da destinare alle famiglie a basso reddito che di fatto non risentiranno dell’incremento. Per tutti gli altri, intanto, è stato realizzato un decalogo (consultabile qui) con consigli pratici per risparmiare. Buone abitudini da mettere in pratica.