Intrattenimento, ma non solo: le serie tv – non tutte, ovviamente – possono avere un lato educativo.

Per riscoprire la tv come strumento di dialogo in famiglia, e di confronto tra le generazioni, il Corecom Lombardia lancia il volume 50 serie tv da guardare in famiglia.

E’ il frutto di un progetto avviato nel 2019 in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano.

Sempre più spesso i contenuti televisivi e multimediali vengono guardati – anche all’interno dello stesso nucleo familiare – in modo isolato. Ogni componente si mette di fronte a uno schermo differente. Alcune serie tv, invece, possono favorire la condivisione del tempo in famiglia e – soprattutto – il dialogo tra genitori e figli. Un confronto tramite il quale affrontare anche problemi che, altrimenti, resterebbero sommersi.

“Le serie tv che siamo andati a recensire sono quelle che affrontano i tipici problemi adolescenziali e familiari – spiega Marianna Sala, presidente del Corecom Lombrdia -. L’obiettivo è portare i ragazzi a discutere di questi problemi con i genitori, attraverso il meccanismo dell’immedesimazione. Si stimola così una crescita emotiva e sentimentale, ma anche uno spirito critico”.

Le recensioni, contenute nel volume, sono anche pubblicate nel sito www.orientaserie.it.