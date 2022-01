Mercoledì 26 gennaio a mezzogiorno apre il Casinò di Campione. La data anticipata la scorsa settimana dal sindaco di Campione d’Italia Roberto Canesi, è stata ora confermata in via definitiva. Nessun rinvio nonostante la situazione dei contagi Covid in Svizzera e in Canton Ticino sia ancora sulla soglia di allerta.

Venerdì 28 l’inaugurazione ufficiale

La riapertura delle porte della casa da gioco rappresenta certamente una buona notizia per gli abitanti dell’enclave italiana ma non solo. Pronti ad entrare in servizio i 174 dipendenti, solo poche settimane decimati da contagi e quarantene. Per lo staff due giorni preziosi per testare sistemi e struttura organizzativa in vista dell’inaugurazione ufficiale fissata per venerdì 28 gennaio alle ore 17.00. Presenti anche il sindaco Canesi e l’amministratore unico Marco Ambrosini.

Apre il Casinò di Campione con la formula del “Tutto in un Touch”

Attraverso un comunicato, la società informa che il Casinò aprirà con la formula del “Tutto in un Touch” che permette con un semplice tocco veloce di entrare nelle sale e giocare. Grazie ad una nuova tecnologia, ai visitatori basterà registrarsi una sola volta -al loro primo ingresso- per poter accedere a tutti i servizi senza né code né attese. All’interno della struttura sono presenti anche i tavoli più classici con l’intera gamma dei giochi già presenti in passato. Tradizione ed Innovazione –spiega la società- sono le parole chiave del rinato Casinò che –secondo quanto previsto- ospiterà anche grandi eventi, mostre d’arte e spazi commerciali di lusso.