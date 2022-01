Visita sportiva dopo il Covid. Il ministero della Salute, in accordo con il Comitato tecnico scientifico, ha approvato il “Return to play”, il protocollo per la visita medico sportiva per tornare all’attività agonistica dopo la guarigione dal Covid. Il documento, dopo il via libera è già operativo.

Il protocollo, presentato nei giorni scorsi da Biagio Santoro, direttore della Medicina dello sport dell’Asst Lariana, è stato messo a punto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. Il nuovo documento chiarisce e semplifica la procedura per tornare all’attività sportiva dopo il Covid, riducendo i tempi di attesa per la visita e semplificando gli accertamenti.

I tempi

Biagio Santoro, direttore del servizio di Medicina dello Sport Asst Lariana, ha spiegato le regole. “Il nuovo protocollo semplifica la procedura per la visita e prevede tempi diversi a seconda dell’età, dello stato vaccinale dell’atleta e del grado della malattia. Per le persone fino a 40 anni che non hanno avuto sintomi seri legati al virus, con tre dosi di vaccino o con la seconda ricevuta da meno di 120 giorni, la visita può essere effettuata 7 giorni dopo la guarigione. Chi ha più di 40, non è vaccinato o è vaccinato da più di 120 giorni deve aspettare 14 giorni per rifare la visita”.

I professionisti

Per gli atleti professionisti o di interesse nazionale, la rivalutazione può essere fatta subito. In tutti i casi, non ci sono esami obbligatori, ma è lo specialista a decidere quali accertamenti effettuare in base alla singola situazione. Per gli atleti fino a 18 anni, la visita è gratuita con la richiesta della società sportiva. E’ consigliabile effettuare la visita post Covid nella stessa struttura che già aveva effettuato quella precedente, in modo che lo specialista possa fare un confronto tra i parametri dell’atleta prima e dopo il virus.

Gli amatori

Per gli atleti non agonisti, che effettuano attività fisica a livello amatoriale non è necessaria una nuova visita dopo la guarigione dal Covid.