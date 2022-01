Nuovo assegno unico e universale, Secondo una prima proiezione sono circa 70mila le famiglie comasche che saranno alle prese con lo strumento di sostegno entrato in vigore con il nuovo anno.

Sono già 1500 le prenotazioni per richiedere l’Isee (documento utile per definire l’importo), registrate negli uffici provinciali della Uil del Lario. I caf del sindacato hanno invece già 150 prenotazioni per inoltrare la domanda. E’ possibile presentare la richiesta – direttamente tramite spid sul portale dell’Inps oppure tramite i patronati gratuitamente – dallo scorso primo gennaio al 30 giugno per non perdere gli arretrati. L’erogazione del contributo scatterà dal prossimo primo marzo.

L’importo del nuovo assegno unico e universale si calcola in base a scaglioni che vengono determinati dall’Isee. Invece con Isee assente o superiore alla cifra di 40mila euro verrà corrisposta la quota minima di 50 euro per ogni figlio fino alla maggiore età, cifra che viene dimezzata dopo i 18 anni. La somma verrà erogata direttamente dall’Inps, non sarà più inserita in busta paga. Il governo ha inserito inoltre una clausola di salvaguardia per il 2022 per chi dovesse vedere un importo inferiore rispetto al vecchio assegno familiare.

