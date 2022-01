Traffico rallentato a Fino Mornasco a causa di un cantiere per un tubo dell’acquedotto. Operai in azione lungo la centrale via Garibaldi. I lavori hanno creato disagi al traffico in particolare questa mattina nell’ora di punta.

Per chi deve attraversare il centro sarebbe utile sfruttare i percorsi alternativi come percorrere la via Adda.