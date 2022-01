Paterna dirigerà il match Como-Crotone. La gara, valida per la prima giornata di ritorno in serie B, si gioca sabato prossimo allo stadio Sinigaglia. Daniele Paterna, classe 1987, è della sezione Aia di Teramo. Il suo esordio in A è stato il 21 aprile del 2020, proprio con il Crotone, nella partita disputata dai calabresi contro la Sampdoria. Sempre a proposito di designazioni arbitrali, il lariano Andrea Colombo sarà “quarto uomo” in A per Torino-Sassuolo, stesso ruolo che ha ricoperto ieri sera a San Siro per il confronto di Coppa Italia tra Inter ed Empoli.

Tornando a Como-Crotone, il club lariano ha intanto messo in vendita i biglietti per la sfida con i rossoblù. I tagliandi possono essere acquistati fino alle ore 14 di sabato 22 gennaio, esclusivamente sul sito vivaticket o nei punti vendita Vivaticket. La società ricorda che per poter accedere al Sinigaglia tutte le persone al di sopra dei 12 anni di età devono essere necessariamente munite di green pass rafforzato e mascherina FFP2. Non sarà più sufficiente la certificazione verde Covid-19 generata da tampone negativo nelle 48 ore precedenti l’evento.

I prezzi vanno dai 12 euro della curva Como ai 58 euro della tribuna d’onore. Il settore ospiti sarà chiuso, nel rispetto della decisione presa dalla Lega Serie B per contrastare la diffusione del Covid.

