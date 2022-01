Polizia locale di Cantù: il bilancio 2021. Più di 11.500 persone e oltre 10.600 veicoli controllati. Verifiche in oltre 4mila esercizi commerciali. 66 sanzioni elevate. Sono alcuni dei numeri relativi all’attività della polizia locale di Cantù – che riunisce anche Capiago e Cucciago – nell’ambito del contrasto all’epidemia Covid.

Sul fronte degli incidenti stradali gli agenti ne hanno rilevati 227 (due purtroppo mortali), 249 le violazioni accertate. Tra le violazioni ricorrenti il superamento dei limiti di velocità, l’omessa revisione (605 multe in totale), la circolazione senza copertura assicurativa. In 21 casi l’autista era alla guida senza patente e in 108 il conducente era alla guida con il cellulare.