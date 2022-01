Commissione fiume per il termovalorizzatore. Si è riunita oggi, a partire dalle 15, la Commissione consiliare speciale per l’esame del progetto della terza linea del termovalorizzatore di Como.

L’incontro si è svolto in modalità telematica. Oltre ai rappresentanti di Palazzo Cernezzi e delle associazioni ambientaliste, ha partecipato Eva Cariboni per l’amministrazione provinciale, l’ amministratore delegato Paolo Soldani e il vicepresidente Nicoletta Molinari, per Acsm Agam. Una Commissione fiume, vista la delicatezza dell’argomento trattato, che si è conclusa solo a sera inoltrata.

Ne avevamo parlato ieri: Terza linea del termovalorizzatore, l’assessore all’Ambiente: “Fermiamoci a riflettere”