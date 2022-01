Covid in Canton Ticino, sono 1421 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Il bollettino quotidiano dell’Ufficio del medico cantonale che riferisce di altri tre nuovi decessi legati alla pandemia che portano il totale della pandemia a 1085.

In lieve aumento il totale dei pazienti ricoverati per il virus. Sono 158 i pazienti ricoverati in ospedale, 15 i malati che si trovano nei reparti di terapia intensiva.

