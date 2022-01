Dal Gf Vip a Como: lo scatto lariano di Francesca Cipriani. Foto in città per la showgirl, fino a qualche settimana fa tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Sulla sua pagina Instagram il personaggio televisivo ha infatti pubblicato una immagine a Como con il fidanzato Alessandro Rossi.

La loro storia è stato uno dei temi che ha tenuto banco nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, almeno fino a quando Francesca è rimasta nella casa.

I telespettatori non hanno dimenticato le scene di una scatenata Cipriani nelle situazioni in cui il fidanzato veniva tirato in ballo. Il momento clou nella puntata del 22 novembre, quando da parte di Alessandro è arrivata la proposta di matrimonio. Qualche settimana dopo, il 13 dicembre, la decisione della showgirl di lasciare la trasmissione per esigenze di salute e la necessità di svolgere una serie di controlli da specialisti.

Ora lo scatto comasco con il fidanzato, per una immagine pubblicata su Instagram che ha già ricevuto migliaia di “like”. La didascalia è molto chiara: “Anime gemelle”. Non è peraltro la prima volta che Francesca Cipriani posta una fotografia da Como, una città dove evidentemente ama rifugiarsi per cercare un po’ di relax.