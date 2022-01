Elezioni amministrative a Como, “nessuna crisi nel centrosinistra”. Con queste parole Federico Broggi, segretario provinciale del Partito Democratico, smorza i malumori interni alla coalizione e lancia un messaggio all’unità in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera a Como.

Como Comune

In una nota nella giornata di ieri Como Comune, che unisce tra gli altri Articolo Uno, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana, aveva parlato di “forzature rischiose”. “Purtroppo la forzatura di dare priorità alle proposte sulle candidature a sindaco sta imprimendo tensioni rischiose nella coalizione”, recitava il comunicato di Como Comune.

Il candidato sindaco di Como per il centrosinistra è Barbara Minghetti, attuale consigliere comunale di Svolta Civica, sostenuta – al momento – oltre che dalla forza politica di cui fa parte, dal Partito Democratico, dai Verdi e da Agenda 2030.

Elezioni amministrative a Como, le parole di Broggi

“Nei giorni scorsi ho sentito i rappresentatati di Como Comune, invitati a partecipare alla riunione che si svolgerà la prossima settimana – spiega ancora Federico Broggi – E’ fondamentale discutere dei temi e poi della possibilità di un accordo. Le intenzioni sono chiare perché proprio dalla discussione degli argomenti principali dovrà formarsi la coalizione – poi aggiunge – Como comune è un aggregato di forze che vorrei stesse all’interno della coalizione di centrosinistra e sto lavorando per creare le condizioni affinché anche questi compagni di viaggio possano essere nella stessa unione”.

Civitas

Intanto, non viene esclusa l’ipotesi che Civitas non entri a far parte della coalizione del centrosinistra ma tenti la corsa in solitaria proponendo come futuro candidato il nome di Adria Bartolich, sindacalista ed ex deputata.

Per conoscere da quali forze sarà composto il centrosinistra che si presenterà alle future elezioni in città occorrerà dunque attendere l’incontro della prossima settimana dal quale emergerà la formazione della coalizione.

Movimento 5Stelle

Sul tema Elezioni 2022 e centrosinistra intanto arriva una nuova nota anche del Movimento 5 Stelle, per voce di Fabio Aleotti. Il consigliere comunale pentastellato dice: “Ad oggi noi non abbiamo avuto interlocuzioni ufficiali con il tavolo di centrosinistra e con il Partito Democratico”.