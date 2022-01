Elezioni amministrative a Como, soffiano venti di crisi nel centrosinistra comasco.

Elezioni amministrative a Como

Negli ultimi mesi la coalizione è al lavoro per tentare di unire sotto un’unica bandiera le diverse anime che la compongono. Eppure le possibili rotture in casa del centrosinistra ruotano proprio attorno al nome del futuro candidato sindaco di Como. Si tratta di Barbara Minghetti, attuale consigliere comunale di Svolta Civica, sostenuta – al momento – dalla forza politica di cui fa parte assieme al Partito democratico.

Civitas

Civitas ancora non ha sciolto la riserva indeciso se tentare la carta della corsa in solitaria proponendo come futuro candidato il nome di Adria Bartolich, sindacalista ed ex deputata.

Movimento 5 Stelle

In mezzo il Movimento 5 Stelle comasco che prima di prendere una decisione, entrare nella coalizione di centrosinistra, correre con Civitas oppure tentare la corsa in solitaria – scenario quest’ultimo difficile da immaginare – deve risolvere una serie di fratture interne che si sono consumate nelle ultime settimane.

Como Comune

A minare l’unità della coalizione si aggiunge anche Como Comune, che unisce tra gli altri Articolo Uno, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana. “Prima di parlare di candidature va delimitato il perimetro della coalizione – scrivono in un comunicato stampa – Purtroppo la forzatura di dare priorità alle proposte sulle candidature a sindaco sta imprimendo tensioni rischiose nella coalizione”.

“Fino a quando – si legge ancora nella nota – Il perimetro politico della coalizione (che a nostro avviso dovrebbe comprendere anche il Movimento 5 stelle) non sarà chiaramente definito, ci sembra inopportuno concentrarsi su candidature già proposte o su altre che potrebbero emergere”.

