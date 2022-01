Tamponi nel weekend in via Castelnuovo in città. Il sabato e la domenica sarà infatti aperto l’hub di Como in via Castelnuovo, all’interno dell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino. Sempre dal prossimo fine settimana verranno al contempo sospese, il sabato e la domenica, le attività del punto tamponi di Cantù.

Tutti i cittadini che avevano una prenotazione per recarsi in via Caduti di Nassiriya nei weekend riceveranno un Sms con l’indicazione del nuovo appuntamento. Non cambiano giorno ed orario ma solo il luogo: non più Cantù ma, come, detto Como.

Nella tensostruttura in via Caduti di Nassiriya a Cantù, vicino all’ospedale, i tamponi continueranno ad essere eseguiti in settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30. Nel condividere con il comune di Cantù la nuova organizzazione, Asst Lariana ha ringraziato il sindaco Alice Galbiati per l’impegno e il contributo offerti da amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile.

In tutti i punti tampone il personale eseguirà il test in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto. Gli utenti devono avere la mascherina, documento di identità, tessera sanitaria e prenotazione/ricetta.

