Como, restauro e riqualificazione del palazzo in via Lambertenghi, via libera dalla giunta cittadina. Si tratta dello stabile cinquecentesco, attualmente dismesso, in cui è prevista la realizzazione di dieci unità abitative, due uffici e parcheggi.

Il progetto, sviluppato nel corso degli ultimi due anni, prevede la realizzazione di quattro piani per 1.700 mq complessivi di superficie.

La facciata si contraddistingue per il rivestimento bugnato al piano terra e per una scansione della facciata con ordini in rilievo. In una nota l’ufficio stampa del Comune di Como fa sapere che “per l’edificio – che ha avuto diverse destinazioni d’uso negli anni – è previsto un intervento di restauro conservativo che lo riporterà ai fasti originari tenendo conto dell’inserimento nel tessuto urbano storico della città murata”.

“Si tratta dell’ennesimo intervento di riqualificazione di un importante immobile dismesso del centro storico, in linea con le politiche di riqualificazione di Regione Lombardia, a testimonianza che la città ha la capacità di attrarre interventi e investimenti”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Marco Butti.

LEGGI ANCHE Tetto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco