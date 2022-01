Chiamata last-minute, Colombo a San Siro. A pochi giorni di distanza da Inter-Empoli di Coppa Italia, la sua “prima” a San Siro, il fischietto lariano Andrea Colombo è tornato alla scala del calcio. Il ruolo è il medesimo, “quarto uomo”. Oggi, però, si è trattata di una convocazione al volo, visto che c’era da sostituire l’indisponibile Daniele Minelli. Colombo è così stato a bordo campo, a supporto di Matteo Marchetti per Inter-Venezia. Partita terminata 2-1 per la squadra nerazzurra con rete di Edin Dzeko al 90′.

Domani nuovo impegno in serie A per il portacolori della sezione Aia di Como, sempre “quarto uomo” a Torino per il match tra i granata e il Sassuolo. Dirige Francesco Fourneau. Fischio d’inizio alle 15.

QUI la pagina di sport del nostro sito