“Il gol era regolare”. Il disappunto degli azzurri non è stato nascosto al termine della partita pareggiata 1-1 con il Crotone. In sala stampa sia il tecnico Giacomo Gattuso, sia i giocatori – il capitano Alessandro Bellemo e Massimiliano Gatto – hanno manifestato – con modi pacati ma fermi – la loro irritazione per la decisione del direttore di gara (Daniele Paterna di Teramo) che, su suggerimento del Var a pochi minuti dalla fine ha annullato una rete di Alessandro Gabrielloni che avrebbe regalato la vittoria alla squadra lariana (QUI il resoconto del match).

Il contestato arbitro di Como-Crotone, Daniele Paterna di Teramo

“Nel corso dell’azione era stato notato un fallo da rigore su Ettore Gliozzi – è stato sottolineato in sala stampa – invece tutto è stato annullato per una presunta azione azione scorretta del nostro Lorenzo Peli”.

“Mi dispiace molto per Gabrielloni” ha spiegato mister Gattuso, mentre il capitano Bellemo ha specificato: “Non voglio nemmeno rivedere le immagini per non arrabbiarmi ulteriormente”.

I tecnici

Più in generale sulla partita Giacomo Gattuso ha specificato: “Un Como a due facce. Meglio nel secondo tempo, rispetto al primo. Anche se comunque nei 45′ iniziali abbiamo avuto qualche occasione. Era in ogni caso una gara difficile, contro una formazione che da qui voleva ripartire per dare una svolta al suo campionato. Il gioco è stato molto spezzettato. Ovviamente spiace per non essere riusciti a vincere. Volevamo tornare al successo in casa e ad uscire dal campo con i tre punti. Personalmente ritengo che li avremmo meritati. In ogni caso onore al Crotone, che ha mostrato un bel carattere. Una squadra che sicuramente non merita la bassa posizione di classifica in cui si ritrova”.

Rispetto ai singoli, l’allenatore si è detto soddisfatto per il rientro a tempo pieno di Massimiliano Gatto (“Una buona prestazione”) e per l’esordio di Alex Blanco (“Ha messo impegno e volontà, ma non era facile. Ha bisogno di tempo, deve capire il nostro gioco e trovare il feeling con i compagni”).

Francesco Modesto, allenatore del Crotone, non è molto d’accordo. “Anche noi abbiamo avuto buone occasioni. Sull’1-1 saremmo anche potuti andare in vantaggio. Detto questo, sono soddisfatto per un punto su un campo come quello del Como, che ho ritrovato dopo un anno”. Modesto nel torneo 2021-2022 allenava infatti la Pro Vercelli, avversaria dei lariani nella lotta per la promozione. “Per noi non era una situazione facile – ha ammesso – anche perché gli allenamenti non sono stati facilitati dalla situazione del Covid che ci ha toccato pesantemente. La squadra ha mostrato un bel carattere e ha lottato fino all’ultimo, anche se nella parte conclusiva ha patito la stanchezza. Un 1-1 che va bene, in un contesto non semplice”.

I giocatori azzurri

“Il mio ritorno in campo dal primo minuto? A livello personale posso dire che tutto sia andato bene – ha spiegato l’azzurro Massimiliano Gatto – anche se non posso essere contento per come è finita la partita. Ho avuto buone sensazioni e ora spero di poter dare quell’apporto che per problemi fisici non ho potuto fornire nella prima parte del campionato”.

“Il gol annullato è stato una mazzata – sono state le parole del capitano Alessandro Bellemo – per noi e per Gabrielloni, che si sarebbe meritato questa gioia. Una gara equilibrata con episodi che potevano essere a nostro favore; invece non è andata come avremmo voluto. Ovviamente non sono soddisfatto: nel girone di ritorno i punti valgono doppio, soprattutto in queste partite. Sentivo moltissimo l’impegno con il Crotone: peccato per il risultato”.