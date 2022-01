Il centro vaccinale di Lariofiere trasloca dai padiglioni del centro espositivo a una tensostruttura. Il tendone è in fase di allestimento nel parcheggio accanto all’edificio che attualmente ospita l’hub. I lavori sono in corso. La prossima settimana saranno modificati alcuni appuntamenti già fissati per consentire il completamento del trasloco.

“Lo spostamento nella tensostruttura, riscaldata ed organizzata in modo da garantire lo stesso numero di ambulatori vaccinali attuali – sottolinea L’Asst Lariana, si è reso necessario per consentire al polo fieristico lo svolgimento di una manifestazione all’interno dei propri padiglioni”

Gli appuntamenti spostati

Per consentire lo spostamento dell’hub vaccinale sono in programma alcuni cambiamenti. Gli appuntamenti già fissati per la giornata del 31 gennaio nella fascia oraria dalle 18 alle 20 saranno riprogrammati. Sono 137. I cittadini interessati saranno tutti contattati da Asst Lariana. Potranno anticipare la vaccinazione nell’orario tra le 16 e le 18 dello stesso giorno oppure di fissare l’appuntamento per il giorno successivo, 1 febbraio nella fascia oraria 18-20.

Le nuove disponibilità

Per favorire la prosecuzione della campagna vaccinale e far fronte alle nuove richieste di prime e terze dosi intanto, per la settimana tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, l’Asst Lariana ha provveduto a inserire oltre diecimila nuovi appuntamenti nelle agende, 800 per le prime dosi degli adulti, 9mila per le terze dosi e 1400 per le prime dosi dei bambini.

L’autopresentazione

Chi deve ancora effettuare la prima dose può presentarsi senza appuntamento. L’Asst Lariana suggerisce comunque la prenotazione, “in modo da garantire un’affluenza ordinata e sicura, evitare code, attese e problemi di gestione al personale”. “Nessuno, in ogni caso, viene mai rimandato indietro senza una valida motivazione – aggiunge l’Asst Lariana – Dal 1 gennaio al 19 gennaio sono 1101 i cittadini vaccinati con la prima dose in autopresentazione, 652 a Lariofiere e 449 in via Napoleona.