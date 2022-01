Lunedì, l’inizio delle votazioni per decidere il nuovo inquilino del Quirinale. Sono stati fatti tanti nomi di possibili prossimi presidenti della Repubblica, ma secondo molti siamo ancora lontani dalla scelta definitiva.

Il prossimo Presidente della Repubblica- “Far ripartire il Paese” è sicuramente una delle priorità, dopo due anni di crisi pandemica. E proprio per ricoprire un ruolo così importante e in un momento storico così delicato, scegliere chi occuperà la poltrona dell’attuale Presidente Sergio Mattarella, sembra più complesso del solito.

Il prossimo Presidente della Repubblica– In questi giorni quindi, il nome di Mario Draghi è stato sulla bocca di tutti. Tra i sì, i no e i forse, l’ex uomo della Bce è stato forse tra i più citati. Mentre tra i più discussi, non manca Silvio Berlusconi. Tante personalità insomma. E molto diverse. Oltre le preferenze politiche però, ad essere valutate (e votate) dai grandi elettori saranno anche le caratteristiche umane e professionali del prossimo Capo dello Stato. E nel 2022, in Italia, c’è anche chi spera di poter declinare al femminile la carica del Presidente della Repubblica.

