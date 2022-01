A C’è Posta per te una coppia comasca. Ieri sera, tra i protagonisti della puntata della nota trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi, c’erano i comaschi Andrea e Stefania. Andrea ha deciso di fare una sorpresa alla moglie Stefania per ringraziarla di quanto sta facendo per lui negli ultimi anni. Andrea nel 2019 infatti ha avuto un incidente in bicicletta: è caduto da una altezza di 80 centimetri, e a causa delle lesioni riportate è rimasto paralizzato, costretto su una sedie a rotelle. Da allora la moglie Stefania è diventata il suo angelo custode, assistendolo in tutte le piccole e grandi necessità quotidiane. Andrea dunque, consapevole dell’impegno della moglie ha deciso di farle una sorpresa per ringraziarla, chiamando C’è Posta per te.

“Tu, amore mio, mi hai dato la forza di non auto commiserarmi“, scrive l’uomo, nel messaggio letto da Maria De Filippi. “Tu che sei la mia luce, hai riacceso le stelle e la luna per farmi ritrovare la strada di casa. Sono così orgoglioso della donna che sei che stasera vorrei ricambiare con un regalo che ti invidieranno tutte le amiche e le colleghe”.

A C’è Posta per te, Luca Argentero: “L’amore quando c’è e fluido”

A C’è Posta per te, a complimentarsi con la coppia, per il loro grande amore, è intervenuto anche l’attore Luca Argentero intervenuto durante la puntata. Argentero ha regalato a Stefania un ciondolo di corallo di buon auspicio.. “La sorpresa è riuscita. -commenta Argentero- Tutte le volte che vengo qui è un piacere perché so che sarò testimone di qualcosa di speciale. Non mi era mai successo di essere travolto da un’onda di amore così. Mi ha colpito come continuate a guardarvi. Dovevo essere una sorpresa per te, ma sono rimasto colpito dalla lettera di Andrea. L’amore quando c’è è fluido». L’attore ha poi annunciato che in regalo ci sarà il viaggio di nozze.