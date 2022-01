Hockey Como in lutto, è morto Mario Turconi, una figura storica per la società lariana. Fin dai primi anni dalla fondazione della società biancoazzurra, nata nel 1971, Turconi ha iniziato a collaborare con il club. Un personaggio simbolo per chi ha frequentato in questi decenni il palazzetto di Casate e ha seguito le sorti della società biancoazzurra.

Mario Turconi ha svolto ogni ruolo per la società lariana, dall’allenatore all’attrezzista, oltre che autista per le varie squadre. E in queste ore sono stati numerosi i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook dell’Hockey Como. Tanti atleti passati dal palazzo del ghiaccio che lo hanno conosciuto e hanno voluto lasciare il loro ricordo.

“Chi ha avuto la fortuna di visitare la nostra sede, in tutte le foto ufficiali delle nostre squadre esposte, avrà potuto notare il suo viso vicino a tutti i nostri allenatori e ragazzi”. E’ scritto nel messaggio di commemorazione dell’Hockey Como. “Lo ricordiamo sempre indaffarato con i ragazzi negli spogliatoi di Casate o sfrecciare con il pulmino nelle lunghe trasferte della prima squadra o con i più piccoli lariani come accompagnatore allo stage di fine anno a Piazzatorre, un volto severo con i genitori ma tenero e rassicurante con i più piccoli”.

