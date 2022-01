Calano ricoveri e tasso di positività in Lombardia. Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,5 (ieri 16,1%).

Calano ricoveri e tasso di positività, sotto 100 i decessi

Tornano a calare i malati negli ospedali: diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, sono 2 in meno , 274 in totale. I pazienti scendono anche negli altri reparti, con un calo di 42 complessivamente 3.461. Resta alto, ma rallenta il numero dei decessi, dopo due giorni torna sotto i 100 casi. Le vittime del virus oggi sono 82, che portano il totale delle vittime a 36.460 da inizio pandemia.

I nuovi casi divisi per provincia

Per quanto riguarda i nuovi casi divisi provincia sono 9.131a Milano (di cui 3.546 in città), 3018 a Bergamo, 4439 a Brescia, 1838 a Como , 1163 a Cremona, 888 a Lecco, 686 a Lodi, 1542 a Mantova, 2547 a Monza e Brianza, 1598 a Pavia, 671 a Sondrio e 2.699 a Varese.

Piano di vaccinazione anti Covid-19 di Regione Lombardia

Da mercoledì 19 gennaio 2022 è possibile modificare la data di somministrazione della “terza dose” direttamente attraverso la piattaforma di prenotazione, senza procedere con l’eliminazione del precedente appuntamento.

Possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti Covid-19 i cittadini di età uguale o superiore ai 12 anni, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni).

La dose booster è inoltre accessibile per gli iscritti all’AIRE, per coloro che appartengono alle altre categorie previste dall’Ordinanza 7/2021, per il personale SASN, per i cittadini stranieri o in possesso di codice STP, purché abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni).

I cittadini di età pari o superiore a 5 anni possono invece richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19 (coloro che hanno un’età pari o superiore a 12 anni possono presentarsi direttamente in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo, non è necessaria la prenotazione).

I dati di ieri: Calo dei malati nei reparti ordinari in Lombardia. A Como 1.712 casi