Ciciretti in arrivo al Como mercoledì. L’acquisto del Como (giungerà in prestito con diritto di riscatto) è pronto ad aggregarsi al gruppo di mister Giacomo Gattuso. Ultime formalità da sbrigare poi l’annuncio ufficiale e il primo allenamento del talentuoso giocatore con la sua nuova squadra. Oggi, intanto, gli azzurri riprendono la preparazione dopo l’1-1 casalingo di sabato scontro contro il Crotone.

Amato Ciciretti, 28 anni, arriva dal Pordenone. Le caratteristiche: trequartista che può giocare anche sulla fascia, con ottima propensione al dribbling. La sua “prima” con i lariani potrebbe essere sabato 5 febbraio, nella gara dello stadio Sinigaglia contro il Lecce, attualmente terzo in classifica. Posizione che potrebbe essere però provvisoria, visto che mercoledì sera i salentini sono attesi dal recupero della gara saltata per Covid contro il fanalino di coda Lanerossi Vicenza. Attualmente in B comanda il Pisa con 39 punti, davanti a Brescia (38) e Lecce (37).

Amato Ciciretti si aggiunge all’altro nuovo arrivato, lo spagnolo Alex Blanco, che ha esordito nella parte finale della gara contro il Crotone. Intanto ieri il club lariano ha comunicato il prolungamento del contratto con un giocatore della rosa: il difensore Davide Bertoncini ha firmato fino a giugno 2023.

“A Como sto benissimo – ha detto il giocatore nato nel 1991 a Fiorenzuola d’Arda – la società ha un progetto serio, ben impostato e ambizioso. Non posso che essere molto felice di questo rinnovo. Lavoro con dedizione ogni giorno e con continuità. Sono pronto a mettermi a disposizione e dare il mio contributo per questa maglia come ho sempre fatto”.