Ferrari strepitosa, argento iridato a Zagabria, capitale della Croazia. La portacolori della Comense Scherma è stata protagonista nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto femminile, che ha concluso al secondo posto. La giovane comasca dopo aver sconfitto in semifinale per 15-10 la statunitense Helen Tan, si è arresa solo in finale con il punteggio di 15-9 a un’altra americana, Lauren Scruggs. Quest’ultima precedentemente aveva battuto 15-11 Giulia Amore, del Club Scherma Roma e ora tesserata per le Fiamme Oro.

Carlotta Ferrari (foto Roberto Colombo)

Un cammino esaltante per una Carlotta Ferrari strepitose. Prima un 15-5 all’ucraina Kristina Petrova tra le 32, seguito da un 15-11 alla russa Zoya Leonteva. Quest’ultimo match valeva un posto tra le “top 8”. Infine l’ipoteca sulla zona medaglie grazie al 15-7 rifilato alla britannica Carolina Stutchbury e il pass per la finale che le ha regalato l’argento.

Le parole del presidente

“Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per questo risultato” ha detto il presidente della Comense Scherma, Paolo Ferrante. “Sono meritati, non tanto per il risultato, quanto per il lavoro, la dedizione, i sacrifici fatti negli anni per arrivare a queste soddisfazioni. Una gioia da condividere con tutta la Comense: i maestri, lo staff tecnico, dirigenti, atleti, sponsor, Comune di Como e Lariofiere. Un grazie a chi ha avuto fiducia in noi: abbiamo ricambiato portando avanti una tradizione sportiva iniziata nel 1872”.

Quinto posto nella prova a squadre

La tappa di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto femminile a Zagabria, che nella gara individuale ha regalato all’Italia il secondo posto di Carlotta Ferrari si è chiusa con la prova a squadre. Il quartetto delle fiorettiste azzurrine composto da Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Matilde Molinari ha chiuso la gara al quinto posto in classifica, dopo essere uscite ai quarti contro la Russia col punteggio di 39-29. In precedenza il quartetto italiano aveva battuto la Germania 45-28. Negli assalti decisivi per i piazzamenti in classifica sono arrivate le vittorie contro la Polonia 45-29 e contro la Romania 38-31. Risultati che hanno consentito alla squadra italiana di raggiungere il quinto posto dietro le fiorettiste degli Stati Uniti, vincitrici di giornata, la Russia, l’Ucraina e la Francia.

