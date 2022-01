Calano i ricoveri in Lombardia. Con 162.678 tamponi effettuati è di 21.700 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia. Anche il tasso di positività è in calo al 13,3% (ieri 14,5%).

Calano i ricoveri in Lombardia, rallentano anche i decessi

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-7, 267) e nei reparti (-65, 3.396).

Sono 67 i decessi, che portano il totale delle vittime a 36.527 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 6.006 i positivi segnalati a Milano, 2.251 a Bergamo, 3.122 a Brescia, 1.390 a Como, 803 a Cremona, 666 a Lecco, 418 a Lodi, 1.209 a Mantova, 1.821 a Monza e Brianza, 1.257 a Pavia, 427 a Sondrio e 1.610 a Varese.

I dati di ieri: https://www.espansionetv.it/2022/01/22/calano-ricoveri-e-tasso-di-positivita/

Campagna vaccinale, prenotazioni per la terza dose per chi ha più di 12 anni

I cittadini maggiori di 12 anni compiuti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario possono prenotare l’appuntamento per la dose booster (3° dose) di vaccino anti Covid-19.

La “dose booster” (3° dose) può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario.

I genitori/tutori di cittadini di età compresa tra i 12 e gli 17 anni che non riescono ad accedere alla prenotazione possono utilizzare il pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione del minore e richiedere l’inserimento dei suoi dati. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione del vaccino.