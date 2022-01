Contrastare le fake news e tenere alta l’attenzione sui problemi in modo che le persone non si dimentichino di quello che accade. Il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni ha celebrato la messa con gli operatori dell’informazione della diocesi nel giorno della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La liturgia è stata officiata nella chiesa del monastero della Visitazione del capoluogo lariano.

La chiesa e la verità

Il vescovo ha voluto sottolineare anche l’attenzione della chiesa alla verità.

L’omelia

“Nella festa di San Francesco di Sales il Signore rinnova in noi l’appello alla sua imitazione, consegnandoci l’invito a testimoniare nel servizio dei fratelli la dolcezza dell’amore del Padre – ha detto nell’omelia il vescovo di Como – È un compito impegnativo e oneroso, ma possibile, perché frutto dell’azione vivificante dello Spirito santo, che abita in noi e che rende desiderabile tutto ciò che Dio ci chiede”.

“Nello stesso tempo, questo appello impegna la nostra responsabilità a predisporci a una disciplina interiore. Esige una trasformazione di noi stessi, per poter diventare ciò che siamo chiamati ad essere – ha aggiunto – In un’epoca di assenza del ruolo del padre, è necessario un notevole impegno per essere vicini alle persone. Questo coniugando la verità con la carità, la dolcezza nelle relazioni con una fermezza tipicamente paterna, che non si sottrae alle proprie responsabilità perché ha a cuore il bene dell’altro”.