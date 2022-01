Nuova riunione della commissione consiliare speciale di Palazzo Cernezzi per l’esame del progetto della terza linea del termovalorizzatore di Acsm Agam. Oggi in audizione anche Como Acqua, società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Como. Il presidente, Enrico Pezzoli, ha fornito una serie di dati relativi alla gestione e allo smaltimento dei fanghi annunciando due progetti – che rientrano nel piano green 2022-2026 – per produrre, a partire proprio dai fanghi, energia (biogas e biometano). Numeri e progetti che hanno portato i commissari presenti a interrogarsi sull’opportunità della terza linea del termovalorizzatore che dovrebbe gestire – appunto – i fanghi.

La prima seduta nei giorni scorsi, ne avevamo parlato qui.

Alla commissione consiliare organizzata online hanno partecipato anche quattro rappresentati delle associazioni ambientaliste del territorio che da tempo seguono la questione.

Questione nella quale intervengono oggi anche i Verdi di Como rilanciando la proposta di un depuratore bioraffineria al posto di un inceneritore di fanghi. “Chiedere i fondi del PNRR per una piattaforma integrata in grado di trattare e contestualmente recuperare l’acqua, trattare i fanghi residui per recuperare bioprodotti e produrre anche energia rinnovabile”, scrivono in una nota.

Qui è possibile ascoltare la seduta della commissione.