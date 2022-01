Variante della Tremezzina, sono trascorsi i primi 55 giorni di cantiere – otto settimane di lavoro – per la realizzazione dell’opera viabilistica nel territorio di Colonno. Negli ultimi sette giorni, fa sapere Anas nel report settimanale, proseguono gli interventi per la costruzione del muro lato lago assieme alla realizzazione dei micropali.







Variante della Tremezzina

Vanno avanti i lavori per la posa delle armature e delle strutture verticali che serviranno per la realizzazione del muro. Inoltre, proseguono gli scavi di sbancamento per la formazione dell’imbocco Nord della galleria di svincolo di Colonno (salto di montone), così come continuano la posa delle reti e delle relative chiodature, sul versante sovrastante. Stessa operazione per il futuro imbocco Sud della Variante –sia per la galleria principale sia per il tunnel di servizio – in cui avanzano gli scavi di sbancamento e la formazione delle piste di arrocco, parallelamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante.

