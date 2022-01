Biglietti in vendita per la gara Cantù-Casale. I brianzoli tornano finalmente a giocare al PalaDesio. L’ultima partita interna, infatti, era stata lo scorso 21 dicembre contro l’Urania Milano. La capienza della struttura sarà al 35%, all’interno andrà utilizzata la mascherina FFP2. Per l’ingresso sarà necessario il green pass rafforzato.

L’incontro tra S.Bernardo-Cinelandia Park e Casale Monferrato si disputa domenica alle 18. I brianzoli sono primi in classifica nel girone verde, alla pari con Udine e Pistoia con 22 punti. I piemontesi seguono a quota 20. All’andata netta vittoria dei brianzoli, con il punteggio di 75-84. I canturini sono reduci dal successo in trasferta conquistato domenica scorsa a Torino per 85-83 dopo un tempo supplementare (QUI le parole dell’allenatore Marco Sodini).

I biglietti possono essere acquistati on-line attraverso il sito Vivaticket (cliccare QUI) o nella sede del club a Cermenate in via Matteotti venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13. Botteghini aperti a Desio domenica a partire dalle 16.30.

I prezzi vanno dai 13 euro del secondo anello, ai 50 del parterre. Oltre al settore ospiti, ai tifosi di Monferrato sarà riservato spazio anche nel settore B15 in tribuna primo anello e nel settore B16 in gradinata primo anello.