Venerdì, in occasione della Giornata della Memoria è in programma alle 21:00, presso l’Auditorium comunale Padre Arcangelo Zucchi -(via G.B. Grassi 27) a Cermenate lo spettacolo “Il magnifico impostore. Giorgio Perlasca“.



Al termine dello spettacolo interverrà Massimo Moscardi – giornalista, ricercatore e fotografo nell’ambito del reportage sulla figura di Giorgio Perlasca a Budapest, realizzato nel 2011 in collaborazione con il Ministero degli Esteri Italiano (Istituto di cultura a Budapest), il Ministero Esteri Ungherese (consolato di Milano) e la Fondazione Giorgio Perlasca.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione e con super green pass.