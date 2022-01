Libertas in Coppa Italia, assalto alla capolista. A sei anni di distanza, la formazione canturina torna a disputare la Coppa Italia di serie A2. L’avversario è tutt’altro che abbordabile, visto che mei quarti di fronte ci sarà l’Agnelli Bergamo, capolista della classifica di A2 maschile. La gara (“secca”, non è previsto il ritorno) si disputa domani alle ore 20.30 al PalaPozzoni di Cisano Bergamasco. Gli orobici hanno peraltro vinto le ultime due edizioni della Coppa e sono arrivati in finale nelle due precedenti.

Coach Matteo Battocchio presenta così la partita della Libertas in Coppa Italia. “Siamo contenti di essere arrivati ai quarti di finale di Coppa Italia. Giocheremo questa gara con determinazione, cercando di continuare il nostro percorso di crescita. L’Agnelli Bergamo è una squadra molto forte: non è prima in classifica per caso. Gioca bene e si è ripresa da una fase problematica legata al Covid con tre belle vittorie. Affronteremo una compagine tosta, quadrata, e sarà una prova molto impegnativa. Cercheremo di continuare a sviluppare il nostro gioco e a crescere nell’intesa in campo con Dante Chakravorti”.

Da domenica scorsa, infatti, nell’organico della Libertas è entrato Chakravorti. Il palleggiatore italo-americano, classe 1997, ha preso il posto in cabina di regia lasciato vacante da Manuel Coscione. Il regista statunitense in questa aveva iniziato con la maglia di Mondovì per rescindere il contratto a inizio dicembre, pochi giorni prima della sfida di campionato proprio contro i canturini.

