Incidente stradale a Cermenate in via Europa Unita. Un’ auto – per cause ancora da chiarire – è finita contro un palo.

Incidente a Cermenate

L’incidente stradale si è verificato attorno alle 23 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lomazzo per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Nell’impatto è rimasta ferita una persona.

