Nuovo record di contagi Covid in Svizzera, con 43.199 positivi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, nell’intera nazione, si contano altri 170 ricoveri in ospedale e ulteriori 13 decessi. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pur in discesa, si attesta al 24,9%.

A guardare i singoli cantoni Ginevra e Neuchâtel sono quelli più colpiti negli ultimi 14 giorni.

La campagna vaccinale prosegue in tutto il Paese ma si ferma al 68,16% il dato delle persone vaccinate, il 38,08% degli svizzeri ha ricevuto anche il richiamo.

